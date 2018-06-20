Чиновника Первомайской райгосадминистрации задержали за вымогательство 6 тысяч гривен

В Николаевской области 20 июня сотрудника Первомайской РГА задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 6 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Задержание проводили сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области и следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в области. Задержан главный специалист государственного регистратора – структурного подразделения Первомайской РГА.

«Указанные средства чиновник в течение января-июня текущего года требовал от гражданки за беспрепятственную регистрацию договоров аренды земельных участков», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время чиновнику готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством») и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 18 сентября 2017 года задержали вице-мэра Первомайска Светлану Свидерко при получении 25 тысяч гривен неправомерной выгоды у частного предпринимателя за размещение десяти рекламных конструкций. В марте 2017 года в Первомайске задержали адвоката, который вымогал у своего подзащитного $7 тысяч взятки для прокурора.