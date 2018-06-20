На Николаевщине ранее судимого солдата за дезертирство отправили в тюрьму на 5 с половиной лет

Николаевский районный суд Николаевской области за дезертирство приговорил солдата одной из местных воинских частей к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Военнослужащего призвали по мобилизации, в конце августа 2015 года он с целью временно уклониться от исполнения обязанностей самовольно покинул расположение воинской части и продолжал незаконно находиться за ее пределами длительное время.

«Суд назначил солдату наказание в виде 5 лет лишения свободы, присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно отправил солдата за решетку на срок 5 лет и 6 месяцев», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине солдата приговорили к тюремному сроку за уклонение от воинской службы.