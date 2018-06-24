В США мафиози по прозвищу «Кадиллак Фрэнк» признали виновным в убийстве 25-летней давности

Федеральный суд Бостона признал виновным в убийстве 25-летней давности бывшего главаря мафиозного клана Фрэнсиса Салемме по прозвищу «Кадиллак Фрэнк» и его сообщника Пола Уэдика.

Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на Associated Press.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Члены жюри присяжных после четырехдневных обсуждений пришли к выводу, что Салемме и Уэдик в 1993 году убили владельца клуба The Channel Стивена ДиСарро. Салемме долгое время подозревали в убийстве ДиСарро. В 2004 году его арестовали за ложные показания по этому делу. В 2008 он признал себя виновным во лжи и был приговорен к пяти годам тюрьмы, но в январе 2009 года его выпустили, учитывая, что он провел четыре года под стражей.

Расследование возобновилось в 2016 году после того, как на владельца мельницы в городе Провиденс, штат Род-Айленд завели уголовное дело за хранение наркотиков. Тогда мужчина признался, что на территории предприятия погребено тело ДиСарро. Против Салемме дал показания один из его ближайших друзей Стивен Флемми по прозвищу «Стрелец», который отбывает пожизненное наказание за убийство десяти человек. По его словам, он видел сына Салемме, который душил ДиСарро. После этого Салемме снова арестовали. Салемме в 1960-х годах участвовал в столкновениях ирландских банд в Бостоне, в 1972 году он получил 16 лет тюрьмы за убийства. В 1991 году возглавил мафиозный клан «Патриарка», который действовал в северо-восточных штатах США.

Напомним, что ранее в Бразилии задержали наркобарона, который 30 лет скрывался и дважды менял внешность.