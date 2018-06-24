Полиция Луганщины задержала сбежавшего из «ЛНР» после пыток ФСБ России мужчину, который 20 лет скрывался от следствия

Оперативники Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Луганской области задержали 34-летнего мужчину, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области.

Об этом говорится на сайте Нацполиции Луганской области.

«Мужчина, еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганской области, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени скрываний так и не получил каких-либо документов», - сообщает полиция.

Как рассказал задержанный, недавно, при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганской области, мужчина был задержан российскими пограничниками и передан местной "полиции". Ночью того же дня его из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, они привезли его "к себе", в неизвестном направлении.

«Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здании они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, выбивая признание в шпионаже в пользу Украины», - указано в сообщении полиции.

Работники спецслужбы, пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки нашего государства, также забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в «полицию». Следующей ночью «допрос»повторился снова. А, когда поняли, что «повесить» на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле.

Мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганской области. На данный момент с ним работают следователи. Его за совершенное ранее уголовное преступление ожидает суд.

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