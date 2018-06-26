В Николаеве одесситов отправили в тюрьму за налет на дом и стрельбу в мужчину – они уже «отсидели» полсрока по «закону Савченко»

Двух жителей Одессы приговорили к семи и девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества за разбойный налет на дом в Николаеве и стрельбу в хозяина этого дома. При этом они уже около половины наказания отбыли по «закону Савченко».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Преступники приехали к своим жертвам по улице Очаковской 10 января 2016 года. Один из обвиняемых направился с неустановленным лицом в дом, а еще один – остался дежурить в автомобиле. Двое преступников вошли в дом и застали супругов с малолетним ребенком, которые смотрели телевизор. Вооруженный револьвером разбойник сразу же выстрел мужчине в живот.

Далее мужчину связали и начали искать деньги и другие ценности. Им удалось найти 1700 гривен и два телефона.

Пострадавший через время попытался убежать и в него выстрелили еще несколько раз. Пострадавшему все же удалось выбежать из дома на улицу и двое налетчиков попытались его догнать. Подельник, который увидел происходящее из автомобиля, направился вслед за своими товарищами и они сели в «Daewoo Espero», на котором и скрылись с места преступления.

Примечательно, что во время побега, злоумышленники потеряли часть своей добычи – 1200 гривен. Пострадавшему в результате стрельбы повезло отделаться легкими телесными повреждениями.

Первый обвиняемый в суде свою вину не признал. Он уверял, что якобы ему знакомый предложил поехать в Николаеве, чтобы забрать долг от продажи автомобиля. Он же якобы и предложил водителя, который должен их отвести в Николаев. По его словам, когда он с товарищем позвонил в звонок, то им на встречу вышли пятеро мужчин цыганской национальности и начали избивать. После этого они побежали к автомобилю и уехали. Обвиняемый уверял, что не видел оружия, потерпевшую и ранений у кого-либо.

Второй обвиняемый также не признал свою вину и рассказал, что работал таксистом. Его давний друг предложил привезти его и товарища с Одессы в Николаев за 1200 гривен. Он уверяет, что не видел никакаого конфликта, кроме как своих бегущих пассажиров, которых подобрал и снова вместе с ними вернулся в Одессу. За его работу ему якобы и заплатили обещанные 1200 гривен.

Пострадавшая в свою очередь рассказала, что двое злоумышленников в масках ворвались в дом и один из них сразу выстрелил в живот ее мужа. Именно первого обвиняемого она опознала как стрелявшего мужчину. Ей с мужем связали руки и начали требовать деньги с украшениями. Нашли только ее кошелек, где было 1700 гривен и два телефона на окне. Муж пострадавшей смог развязать руки и ударил в лицо мужчину с оружием, но тот сначала ответил ударом рукояти револьвера, а потом открыл огонь в сторону пострадавшего. Тот, прячась от выстрелов, начал выбегать из помещения. Вслед за ним направились нападавшие, а она за ними.

Когда потерпевшая вышла на улицу, то увидела водителя нежданных гостей и опознала в нем мужа ее троюродной сестры. Тогда она поняла, что один из нападавших был мужем сестры водителя, которого также видела несколько лет до нападения.

В итоге первого обвиняемого суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины и назначил итоговое наказание, с учетом неотбытого срока по условному освобождению, в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией. При этом по так называемому «закону Савченко» ему пересчитали срок в СИЗО с 27 января 2016 года по 12 июня 2018 года с расчета два дня за один, то есть фактически он отбыл уже четыре года и девять месяцев своего наказания.

Второго обвиняемого, водителя, суд признал виновным в совершении преступлений по части 5 статьи 27 («Виды соучастников») и части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины с наказанием в виде семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. Этому осужденному также часть срока засчитали по принципу «день за два» – он фактически «отсидел» два года и восемь месяцев.