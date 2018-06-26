На ЮАЭС силовики проводят обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которую уже установили на двух энергоблоках

Во вторник, 26 июня, сотрудники УСБУ в Николаевской области совместно совместно со следователями ГУНП области проводят санкционированные судом обыски на территории Южноукраинской атомной станции.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, высокопоставленных должностных лиц атомной станции подозревают в сговоре с представителями частного предприятия «Калимера» при закупке системы пожаробезопасности, которая не отвечает соответствующим требованиям и не может эксплуатироваться на объектах ядерной энергетики.

По словам собеседника издания, при закупке этих систем были подменены сертификаты, что дало возможность сэкономить до 30%, которые были распределены между должностными лицами ЮАЭС и представителями ЧП «Калимера». В частности, были поставлены кабели, маркировка которых отличается от тех, которые были указаны в документации при закупке.

– В итоге, на атомную станцию была поставлена система пожаробезопасности, которая не сможет адекватно среагировать по огонь и предупредить пожар, что чревато серьезными последствиями, ведь речь идет об атомной электростанции. Подобную ситуацию мы могли наблюдать в детском лагере «Виктория», где погибли дети. Эта система уже установлена на энергоблоке №2, который работает, и энергоблоке №3, который планируют запустить 16 июля, – отметил собеседник издания.

Уголовное производство открыто по ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

К следственным действиям привлечены специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которые смогут предоставить компетентную оценку произошедшему.

Помимо ЮАЭС обыски проводятся также на территории Николаевской, Херсонской и Киевской областей в помещениях и автомобилях фигурантов уголовного производства. Всего в 15 обысках задействованы около 40 сотрудников полиции и СБУ.

Также в распоряжении редакции имеется определение следственного судьи Центрального райсуда Николаева об аресте банковских счетов ЧП «Калимера».

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