«Вода билась током, а вожатый отказался спасти»: Дети из сгоревшего лагеря «Виктория» дали показания в суде

Во вторник, 26 июня, пострадавшие во время пожара в лагере «Виктория» дети дали первые показания.

Об этом сообщает «Думская».

Чтобы не травмировать детей, Киевский райсуд Одессы начал допрос в формате видеоконференции, но из-за проблем со связью его продолжили в зале заседания.

Первой допросили 12-летнюю Олю Задорину. Из-за полученной в день пожара травмы позвоночника она несколько дней провела в реанимации и теперь не может заниматься танцами. По ее словам, в комнатах были бытовые проблемы.

«Вода билась током, особенно в последний день. И все знали, что так во всех комнатах», — сообщила Задорина.

Во время пожара Оле вместе с Аминой Ибрагим, Катей Циприанович и руководителем ансамбля «Адель» Татьяной Егоровой пришлось спрыгнуть со второго этажа. Но никто из вожатых им не помог.

«Мы спали. К нам забежала Татьяна Олеговна и сказала, что начался пожар. Мы выбежали в коридор. Там было много дыма. Она сказала нам намочить полотенца. Мы вышли, и был дым кругом. Внизу стоял вожатый первого отряда Овик. Татьяна Олеговна сказала: «Овик, мы будем прыгать, лови нас». А он развернулся и ушел», — рассказала Катя Циприанович.

Во время заседания бывшему директору лагеря Петросу Саркисяну продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 26 августа.

Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов. Кроме того, уволившейся в связи с трагедией заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько предъявили подозрения в служебной халатности, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В конце октября прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу облуправления ГосЧС. Чиновник мог знать о нарушениях в лагере, но не принял необходимые меры по частичной или полной остановке его работы.