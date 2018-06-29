В Германии мужчина подсыпал своим коллегам в еду химикаты - его подозревают в более чем 20 убийствах

Завод ARI Armaturen В Германии сотрудник завода по производству арматуры ARI Armaturen в городе Шлос-Хольте-Штукенброк на северо-западе Германии травил своих коллег химическим веществом, вызывающим поражение внутренних органов.

Об этом сообщает Медуза.

В начале мая 2018 года 26-летний сотрудник завода заметил, что еда, которую он взял из дома на обед, посыпана неизвестным порошком. Врач компании заподозрил, что вещество может представлять опасность и руководство установило камеры наблюдения в помещении, где обедают работники.

Уже 16 мая камеры зафиксировали, как один из сотрудников открыл чужой контейнер и чем-то посыпал лежавший в нем бутерброд. Во время задержания у него нашли порошок. Впоследствии экспертиза показала, что в нем содержался ацетат свинца — химическое вещество, вызывающее поражение внутренних органов. В ходе обыска у него в доме обнаружили ртуть и кадмий. Полиция пришла к выводу, что он экспериментировал с соединениями тяжелых металлов.

По данным местного издания Neue Westfälische, задержанный — 56-летний Клаус О., который работал на ARI Armaturen 38 лет и вместе с женой и двумя детьми жил в соседнем с заводом городе Билефельд. Соседи и коллеги описали его как замкнутого человека, а директор ARI Armaturen Тило Бляйхингер заявил, что он был «подозрительно незаметным». Ведущий расследование прокурор Кристоф Макель сообщил об отсутствии свидетельств конфликта обвиняемого с коллегами.

Клауса О. арестовали по обвинению в покушении на убийство. В конце мая полиция выяснила, что вещество, которым он посыпал бутерброд коллеги, также стало причиной отказа почек у другого сотрудника завода, вынужденного начать процедуры гемодиализа. Сотрудники ARI Armaturen рассказали изданию, что за последние два года внезапно умерли трое их коллег (всего на заводе работает около 700 человек).

В среду, 27 июня, полиция сообщила, что обвиняемый также может быть причастен к смерти 21 сотрудника ARI Armaturen в течение последних двух десятилетий. Все они умерли до выхода на пенсию. Причиной смертей большинства из них стали сердечные приступы и рак, что могло быть вызвано отравлением тяжелым металлом. Кроме того, полицейские проверят причины ухудшения здоровья еще двух сотрудников ARI Armaturen, которые находятся в коме.

Отмечается, что расследованием смертей на заводе займется команда из 15 человек. Кроме того, полиция рассматривает вопрос об эксгумации тел умерших для проверки на содержание тяжелых металлов. Пока что мотивы обвиняемого неизвестны. Сам он отказался давать показания.

Ранее сообщалось, что власти Германии заподозрили 40-летнего Нильса Хегеля, работавшего санитаром в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге, в убийстве не менее 84 человек.