НАБУ завершило расследование хищения 16 миллионов гривен по проекту «Стена»

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн при реализации пограничного фортификационного проекта «Стена».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«4 июля материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты, после этого будет составлен обвинительный акт, и дело передадут в суд», - сообщили в бюро.

Установлено, что за счет завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использование средств и других коррупционных действий государству был нанесен ущерб более чем на 16,68 млн гривень.

Напомним, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществляется с марта 2016 года.

Среди подозреваемых по делу - начальник строительства ресурсного обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины Александр Томанюк, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Владимир Целко, офицер производственно-технического отделения Вячеслав Майданович, директор ООО «БуцЦетр Витязь» Александр Кашуба, бывший заместитель руководителя ГП «Черниговский облавтодор» Сергей Значко.

Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название «Европейский вал», или «Стена», который начали реализовывать в 2014 году, почти полностью реализован только в Харьковской области.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн. Деньги для «Стены» переводили фирме, директором которой была уборщица.