На Львовщине СБУ задержала сотрудников таможенного поста за систематичное взяточничество

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом взяточничестве двух руководителей таможенного поста Стрый во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Они вымогали от предпринимателей деньги за «несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров».

«Сотрудники СБ Украины всего за несколько недель задокументировали целый ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Чиновников задержали после получения очередной неправомерной выгоды в размере 10,3 тысячи гривен», - рассказали в спецслужбе.

Сейчас в отношении задержанных готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее оперативники СБУ задержали на взятке начальника таможенного поста Мариуполя.