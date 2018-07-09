На Николаевщине сотрудника природного парка «Белобережье Святослава» поймали на браконьерском вылове креветок

В Николаевской области, на Кинбурнской косе в ночь на 8 июля полиция и пограничники задержали двух мужчин, которые занимались браконьерским выловом креветок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Один из браконьеров – 35-летний местный житель, который является действующим сотрудником национального природного парка «Белобережье Святослава», другой – его 28-летний товарищ из Николаева», - сообщили в полиции.

Улов составил почти 12 тысяч креветок. «Добыча» браконьеров уже была неживая, поэтому пришлось сдать улов в специализированный рыбоприемный пункт. Своими противоправными действиями браконьеры нанесли ущерб государству в 12 тысяч гривен. Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»).

Напомним, что в 2017 году в Николаеврыбоохране намекнули на связь руководства Нацпарка «Белобережье Святослава» с браконьерами.