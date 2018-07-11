СБУ предотвратила российскую кибератаку на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области

Сотрудники Службы безопасности заблокировали попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на хлоропереливную станцию в поселке Аулы Днепропетровской области, которая является объектом критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Специалисты спецслужбы установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Отмечается, что продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

«Замысел кибератаки заключался в блокировании устойчивого функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

СБУ также утверждает, что таким образом удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу. Вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.

Отмечается, что в мае текущего года уже были зафиксированы факты подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки с использованием именно вируса VPNFilter.

VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Напомним, ранее в Днепре СБУ разоблачила хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры.