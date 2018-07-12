Вблизи Чернобыля двое мужчин привязали к дереву и изнасиловали иностранку, путешествующую автостопом

В лесополосе вблизи зоны Чернобыльской АЭС двое мужчин привязали к дереву и неестественным путем изнасиловали 24-летнюю иностранку. Один из злоумышленников уже задержан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечено, что девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила об инциденте в полицию.

По ее словам, двое незнакомцев согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения.

- Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за двое суток оперативники Иванковского отдела полиции разыскали одного из злоумышленников - 24-летнего киевлянина. У него изъяли вещественные доказательства. Парень признался в содеянном.

Сейчас назначены ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного. Продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по статьям насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и грабеж. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине полиция задержала 76-летнего педофила, который два года насиловал девочку-подростка.