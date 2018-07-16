«Порешаем по-тихому», - начальник САД Николаевщины заявил, что во время проверки перевозчиков, инспекторов пытались подкупить

Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации совместно с инспекторами Укртрансбезопасности провели проверку соблюдения условий договоров у перевозчиков Вознесенского и Первомайского района, в ходе которых нашли множество нарушений, а сами перевозчики предлагали проверяющим взятки.

Об этом сообщил начальник Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко у себя на странице в Facebook.

По его словам, инспекторы обнаружили нарушения правил перевозок, в том числе ужасное состояние транспорта. Исходя из проверок, проверяющие составили в общей сложности 26 актов, а также разорвали договор с перевозчиком Вознесенского района.

— Было многое: нелегальные перевозки, ужасное техническое состояние, «порешаем по-тихому». Результат: 12 актов о нарушениях условий договоров + 14 актов УТБ; готовится расторжение договора с перевозчиком Вознесенского района, - написал Андрей Максименко.

Также начальник САД отметил, что в ходе проверок инспекторов неоднократно пытались подкупить.

—«Порешаем по-тихому», «Пойдем, я вам организую завтрак» - не проходит! Все сотрудники управления и УТБ хорошо завтракают и постоянно инструктируются, насчет нетерпимости к коррупции! Они все прекрасно понимают, что если «порешают», обратно могут НЕ возвращаться. Уважаемые водители, все разговоры фиксируются на видео! Предложение взятки влечет за собой уголовную ответственность. Совет – вкладывайте средства в обновление подвижного состава! – добавил Андрей Максименко.

Напомним, самое большее количество дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года у коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» - 12 аварий.