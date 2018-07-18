На Николаевщине нашли плантацию «элитной» конопли – ее оценивают в 2 миллиона гривен

В Березнеговатском районе Николаевской области 16 июля обнаружили плантацию «элитной» конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Плантацию нашли сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Сообщается, что коноплю незаконного выращивали в промышленных масштабах на одном из полей Березнеговатского района, между подсолнечником. Всего изъяли более 1000 растений конопли, а также орудия для их культивирования и ухода. В настоящее время назначили химическую экспертизу по изъятым кустам.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконное выращивание конопли, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта»). Кто вырастил эту коноплю, неизвестно.

Напомним, что ранее в Николаеве спецназ задержал двух братьев-наркоторговцев, которых выслеживали четыре месяца.