На Николаевщине мужчина, вступившись за оскорбленную женщину, застрелил товарища из ружья

В Николаеве возле магазина «Мост» вблизи Южно-Бугского моста в легковом автомобиле нашли труп 53-летнего мужчины, который умер от огнестрельного ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Предварительно установлено, что выстрел осуществили из охотничьего ружья дробью. В частности, на теле у погибшего обнаружили многочисленные проникающие ранения грудной клетки и левой руки.

Из показаний свидетелей правоохранители узнали, что вечером 17 июля потерпевший вместе со своими товарищами отдыхал в баре села Сливино, где они и проживают.



«В какой-то момент 53-летний мужчина вышел из заведения, после чего присутствующие услышали выстрел. Выбежав на улицу, друзья увидели, что мужчине нанесли огнестрельное ранение. Не вызывая ни скорую, ни полицию на автомобиле потерпевшего товарищи пытались доставить раненого в медицинское учреждение. Доехав до магазина «Мост», мужчины увидели наряд патрульной полиции, остановились около него и попросили помочь и вызвать медиков. Однако мужчина скончался еще до приезда бригады скорой медицинской помощи», - идет речь в сообщении.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали 52-летнего злоумышленника, который нанес смертельные ранения. По словам преступника, вступившись за женщину, которую оскорбил потерпевший, между мужчинами произошла ссора и потасовка.

«Обидевшись на знакомого, злоумышленник пошел домой, где взял охотничье ружье, из которого и выстрелил в оппонента. После содеянного мужчина скрылся, по дороге избавившись оружия», — отметили в полиции.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, орудие преступления обнаружено, мужчину задержали, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.