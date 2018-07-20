Вслед за полицией за дело о хищениях на «Николаевоблтеплоэнерго» в 2015 году взялись детективы НАБУ

НАБУ также расследует эпизод о хищениях в 2015 году средств из ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» при установке счетчиков учета тепловой энергии.

Об этом свидетельствуют определения Печерского районного суда Киева.

Как известно, ранее полиция расследовала уголовное производство относительно экс-директора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина. По факту растраты бюджетных денег Бородиным было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог»). Досудебное расследование продолжалось 10 месяцев – с августа 2016 года по июнь 2017-го.

Согласно материалам следствия, Бородин составил заведомо ложные документы в виде актов выполненных работ, согласно которым в 138 домах ООО «Компания Укрэнергосервис» установило счетчики в то время, как в действительности монтажные работы выполнялись силами подразделений «Николаевоблтеплоэнерго». В результате этого на счет частного предприятия было безосновательно перечислено 537 тысяч 538 гривен.

Хотя в пресс-группе управления СБУ в Николаевской области сразу после задержания Бородина сообщали, что он подозревается в присвоении 4,35 миллиона гривен.

В июне 2017 года прокуратура передала обвинительный акт относительно Бородина в Ленинский районный суд города Николаева.

В то же время, согласно определениям Печерского райсуда, детективы НАБУ за месяц до передачи обвинительного акта относительно Виталия Бородина, а точнее 5 мая 2017 года, также начали еще одно досудебное расследования по этим же событиям. При этом производство квалифицировано по одной статье - по ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Согласно решениям суда, детективу НАБУ предоставили доступ к ряду документанции об отношениях фирм «Ремонт-Ник» и «Карго Инвест».

В материалах говорится, что «Николаевтеплоэнерго» и компания «Укрэнергосервис» заключили 138 однотипных договоров подряда. Согласно этим договорам, фирма «Укрэнергосервис» работу по установке, монтажу и наладке приборов счетчиков на отопления в Николаеве в количестве 138 штук выполняет из своих материалов, своим оборудованием и своими инструментами и лично.

Однако, вопреки договорам, «Укрэнергосервис» в период времени с 2015-2016 годов вышеуказанные работе не выполнял, а должностными лицами «Николаевтеплоэнерго» в бухгалтерию были предоставлены акты приемки выполненных строительных работ с внесенными в них недостоверными сведениями относительно вида и объема выполненных работ.

Согласно аудиторскому отчету по результатам государственного финансового аудита деятельности «Николаевоблтеплоэнерго», в январе-феврале 2016 года на выполнение 127 договоров подряда, заключенных с «Укрэнергосервисом», проведена оплата в полном объеме на общую сумму 6,57 миллионов гривен. Кроме того, 19 февраля 2016 года «Николаевоблтеплоэнерго» произвело оплату по еще 11 договорам на общую сумму 550 тысяч гривен.

Также по результатам этого аудита на указанных счетчиках на отопление отсутствовали модульные платы BUS/PRS, хотя в актах приемки выполненных строительных работ данные модульные платы были отмечены как установленные.

В ходе анализа движения денежных средств по счету «Укрэнергосервиса» в «Укрсоцбанке» установлено, что 2,83 миллионов гривен, полученные от «Николаевоблтеплоэнерго», в дальнейшем перечислены на счет ГП «Компания Укрэнергосервис-М» в «ПриватБанке» в качестве оплаты за модульные платы. Еще 2,21 миллионов гривен «Укрэнергосервис» перечислил ООО «Евротепломонтаж-Сервис» в «ПриватБанке» в качестве оплаты за выполненную работу, связанную с установлением, монтажом и наладкой счетчиков на отопление в жилых домах в Николаеве. При этом компании «Укрэнергосервис-М», «Укрэнергосервис» и «Евротепломонтаж-Сервис» могут быть связаны с главным инженером «Николаевоблтеплоэнерго» Виталием Бородиным, который приказом и. о. начальника «Николаевоблтеплоэнерго» был назначен ответственным за общее руководство по выполнению инвестиционной программы за 2015 год.

В дальнейшем компании «Укрэнергосервис-М», «Укрэнергосервис» и «Евротепломонтаж-Сервис» перечислили вышеуказанные денежные средства на счет в банке «Премиум», принадлежащем ООО «Карго Инвест», на счет ООО «Ремонт-Ник» в Сбербанке. При этом основателем и директором ООО «Карго Инвест» и ООО «Ремонт-Ник» является одно и та же лицо, а именно Евгений Староженко.

Приведенное может свидетельствовать о связи должностных лиц ООО «Ремонт-Ник» и «Укрэнергосервис» между собой и наличии предварительного сговора на совершение преступлений с должностными лицами «Николаевоблтеплоэнерго», а также использовании ООО «Ремонт-Ник» с целью конвертации денежных средств.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 30 ноября 2016-го года на комиссии в Николаевском облсовете в присутствии главы ОГА Алексее Савченко полиция объявила о подозрении Виталию Бородину в растрате полмиллиона гривен. Ранее именно это ОКП фигурировала в деле о попытке вывести 600 тысячи гривен с ГКП «Николаевводоканал».

Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальные предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.