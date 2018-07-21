На Николаевщине кассир банка подделывала подписи на документах и снимала со счетов вкладчиков деньги

В Первомайске сотрудники полиции сообщили о подозрении 24-летней кассирше банка, которая присваивала деньги вкладчиков учреждения, в котором она работает.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Представитель одного из банковских учреждений города обратился в полицию с заявлением о том, что во время проведения документальной ревизии ими были выявлены факты присвоения денежных средств со счетов их клиентов путем подделки банковских документов.

В ходе расследования было установлено, что указанные преступления совершила 24-летняя кассирша банка. Как выяснилось, работница подделывала подписи на соответствующих финансовых документах и снимала с них деньги на собственные нужды.

Следственным подразделением по выявленным фактам открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных частью 1, 3 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и частью 1, 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»). Санкции указанных статей предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнице объявили о подозрении в совершенных преступлениях. На данный момент подозреваемая проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Николаевской области под суд отдали кассира отделения «Ощадбанка» в Николаевском районе, которая присвоила 100 тысяч гривен вкладчиков.