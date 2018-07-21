На Николаевщине пенсионер избил 13-летнюю девочку, которую заподозрил в краже – пострадавшая в больнице

На Николаевщине в селе Шевченково Витовского района пенсионер избил малолетнюю соседку, которую заподозрил в краже.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В Николаевскую областную детскую больницу девочка с травмами поступила в пятницу, 20 июля.
«По словам пострадавшей правоохранителям стало известно, что ее избил сосед-пенсионер, обвинив в краже», – отметили в полиции.
На данный момент по открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).
Следователи Витовского отдела полиции выясняют все обстоятельства происшествия и ожидают результатов экспертиз. В дальнейшем возможна переквалификация преступления.
Замглавы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко в Facebook сообщил, что состояние здоровья девочки удовлетворительное.
«Пациентка находится в заботливых руках медиков и имеет все необходимое - одежду, предметы личной гигиены», – отметил заместитель главы ОГА.
Напомним, в Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего ребенка.