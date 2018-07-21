На Николаевщине пенсионер избил 13-летнюю девочку, которую заподозрил в краже – пострадавшая в больнице

На Николаевщине в селе Шевченково Витовского района пенсионер избил малолетнюю соседку, которую заподозрил в краже.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Николаевскую областную детскую больницу девочка с травмами поступила в пятницу, 20 июля.

«По словам пострадавшей правоохранителям стало известно, что ее избил сосед-пенсионер, обвинив в краже», – отметили в полиции.

На данный момент по открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Следователи Витовского отдела полиции выясняют все обстоятельства происшествия и ожидают результатов экспертиз. В дальнейшем возможна переквалификация преступления.

Замглавы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко в Facebook сообщил, что состояние здоровья девочки удовлетворительное.

«Пациентка находится в заботливых руках медиков и имеет все необходимое - одежду, предметы личной гигиены», – отметил заместитель главы ОГА.

Напомним, в Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего ребенка.