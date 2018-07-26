Посредника в деле о взятке экс-замглавы Николаевской облГФС наказали штрафом в ₴25,5 тысяч – он пообещал сдать подельника

Александр Никитин Суд утвердил договор о признании виновности относительно Александра Никитина по уголовному производству по поводу вымогательства взятки уже бывшим первым заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Романом Подгородинским и назначил наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам, обвиняемый с начала июня по конец августа трижды получил от пострадавшего деньги: 544 тысячи, 134,4 тысячи и 141 тысячу гривен. За деньги он обещал бизнесмену оказать влияние на оперативных и следственных работников ГУ ГФС в Николаевской области, чтобы те не проводили проверки, обыски и изъятия имущества компаний предпринимателя, не инициировали вопрос об их отключении от электронной системы налоговой отчетности, а также закрыли уголовный производства относительно фирм.

В судебном заседании прокурор сообщил, что он и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности, согласно которому стороны соглашаются на назначение наказания обвиняемому за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием») в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25,5 тысяч гривен).

Согласно соглашению, обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого уголовного преступления. Также он обязался в рамках уголовного производства предоставить в ходе судебного разбирательства правдивые показания по разоблачению уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») и части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») УК Украины, которые совершило другое лицо, получавшее в итоге деньги бизнесмена за совершение в интересах предпринимателя соответствующих действий.

Судебная коллегия в составе председателя коллегии Оксаны Мамаевой, судей Ольги Гуденко и Ивана Дирко утвердили этот договор, признали обвиняемого виновным по части 2 статьи 369-2 УК Украины и наказали обусловленным сделкой штрафом.

Как известно, 23 августа 2016 года по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток был задержан первый заместитель главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Подгородинский вместе с подельником Александром Никитиным. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Позже в суде николаевский бизнесмен рассказал, как экс-замглавы облГФС Подгородинский вымогал дань.