Британия отказалась выдать Украине бывшего руководителя «Укрспецэкспорта», подозреваемого в крупных хищениях, - СМИ

Великобритания отказалась экстрадировать в Украину бывшего гендиректора государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука, задержанного в Лондоне в марте прошлого года.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Он сообщил, что украинская сторона надеялась на положительное решение в этом вопросе, но ожидания не оправдались. По мнению собеседника, в данном случае суд Великобритании принял не независимое решение. Также сообщается, что Бондарчук получил политическое убежище.

Напомним, Украина объявила Бондарчука в розыск в феврале 2015 года по подозрению в хищении 7,5 миллионов долларов. Бондарчук был задержан в столице Великобритании. Свое пребывание в стране он объяснил «командировкой СБУ для изучения английского языка». Суд Лондона арестовал Бондарчука по экстрадиционному запросу Украины, но тот вышел под залог в 75 тысяч фунтов стерлингов.

В июле 2017 года Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании. В связи с этим Королевский суд Лондона перенес рассмотрение запроса о его экстрадиции до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политубежища. В 2010 году Бондарчук был удостоен звания Героя Украины.