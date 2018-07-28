Двух южноукраинских полицейских отдали под суд за вымогательство денег у наркозависимого

В Николаевской области под суд отдали двух оперативников уголовного розыска Южноукраинского отдела полиции, которые обвиняются в вымогательстве денег у местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Оперативники вымогали 30 тысяч гривен в месяц у наркозависимого мужчины и угрожали привлечь его к уголовной ответственности по надуманному обвинению. Их задержали после получения очередной части взятки – 10 тысяч гривен. Полицейских арестовали с возможностью выйти под залог в 136 тысяч гривен каждому и обвиняемые внесли залог.

Обвиняемых уволили с занимаемых должностей и отдали «в распоряжение Главного управления Национальной полиции в Николаевской области». Их обвиняют по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.