В Киеве вандалы закидали камнями и изрисовали электричку, пострадал пассажир

В понедельник вечером, 30 июля, в Киеве несколько молодых людей принудительно остановили городскую электричку и разрисовали ее краской.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство.

«Работники полиции, прибывшие на вызов, выяснили, что молодые люди с закрытыми лицами остановили поезд между станцией «Сырец» и «Вышгородская». Затем они разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Правоохранители изучают видео в интернете и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия также будет установлена сумма нанесенного ущерба.

Напомним, в Киеве от поражения током заживо сгорел 15-летний школьник, раскрашивавший вагоны граффити.