Николаевская полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли автомобиль вознесенского предпринимателя

В Вознесенске во вторник, 31 июля, неизвестные в балклавах подожгли автомобиль местного предпринимателя.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, около 3:30 четверо неизвестных в балаклавах на иномарке темного цвета заехали на арендованную территорию по улице Киевской, где трое сразу отправились в здание охраны и приказали охранникам лечь на пол и не двигаться, а четвертый поджег бутылку с горючим веществом и бросил на автомобиль «KIA Sportage» 43-летнего владельца.

Нападавшие скрылись, а пожар ликвидировали охранники и сам владелец автомобиля. Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства поджога.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 У головного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Совершивших преступление разыскивают.

Ранее сообщалось, что неизвестные подложили взрывчатку в автомобиль «Toyota Land Cruiser» депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого. Тогда в николаевской ячейке партии «Оппозиционный блок» связали попытку покушения на Жвавого с политикой и назвали это давлением на оппозицию.

Позднее выяснилось, что в попытке взорвать автомобиль депутата Николаевского горсовета Жвавого полиция подозревает его 16-летнего сына.