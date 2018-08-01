Центральный райсуд Николаева перенес заседание по ДТП, в котором погибло 4 военных: новый адвокат обвиняемого знакомится с делом

В судебном заседании по рассмотрению дела о ДТП, в результате которого погибли четыре военнослужащих,по ходатайству защитника объявлен перерыв.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 22 ноября 2016 года на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Opel Vectra» и цистерны «Scania». В результате полученных травм на месте скончались трое пассажиров «Opel», четвертого с травмами доставили в больницу. Позже в больнице скончался четвертый пострадавший в ДТП. Все погибшие были военнослужащими 406-й артиллерийской бригады, им было от 19 до 43 лет. Водитель грузовика Анатолий Семенюк, житель Одесской области, в аварии не пострадал.

Так, в Центральном районном суде Николаева продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению 51-летнего жителя Одесской области в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины.

В судебном заседании, которое состоялось 1 августа, один из защитников, с которым обвиняемый недавно заключил соглашение о предоставлении правовой помощи, просил предоставить ему время для ознакомления с материалами уголовного производства

и объявить перерыв.

Заслушав мнения сторон, судья Оксана Мамаева удовлетворила ходатайство защитника.

Напомним, согласно обвинительному акту в данном уголовном производстве, 22 ноября 2016 на выезде из Николаева, водитель грузовика «Scania», выезжая с автозаправочной станции на автодорогу Р-06 «Ульянивка- Николаев », не предоставил преимущество автомобилю« Opel Vectra »с военнослужащими, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир скончался на следующий день в больнице скорой медицинской помощи города Николаева.