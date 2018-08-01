Прокуратура передала в суд дела двух николаевцев, которые нападали на горожан и отбирали их телефоны

Во вторник, 31 июля, завершено расследование в отношении двух ранее судимых николаевцев, которые в июле совершали серийные грабежи в Заводском районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«В частности, в одном случае 37-летний злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, в темное время суток путем рывка завладел двумя мобильными телефонами граждан. Подобным способом действовал и 29-летний местный житель, который совершил два нападения на граждан, отобрав мобильные телефоны. Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж), избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и обвинительные акты направлены в суд», - сообщили в прокуратуре.

За содеянное парням грозит лишение свободы от 4 до 6 лет.