В Украине силовики разоблачили наркомафию – изъято 300 тонн мака

Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с Нацполицией разоблачили деятельность наркомафии, которая действовала на территории нескольких областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного.

«На «черном рынке» стоимость такого наркотика составляет более 360 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа наркодилеров поставляла мак снотворный под видом пищевого продукта и сбывала его на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей.

Среди сообщников наркодельцов были сотрудники полиции, которые прикрывали преступную деятельность.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины было начато в июле.

«Собрав достаточную доказательную базу, правоохранителями проведено более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов задержаны», - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, 4 миллиона 844 тысяч гривен, почти 99 тысяч долларов, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехнику, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Также пакет с маковой соломкой обнаружили и у одного из уличенных в преступной деятельности полицейских. Задержанным наркодельцам объявили о подозрении.

Напомним, ранее в Украине задержали рекордную партию контрабанды трамадола.