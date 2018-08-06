«День за полтора»: В России начали выпускать заключенных по аналогу «закона Савченко»

В России начали выпускать заключенных по закону, который засчитывает один день под стражей за полтора дня в колонии. Первым стал лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, которого в 2017 году приговорили к двум годам колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

Срок его наказания истекал в ноябре.

- Аникеев стал первым в России заключенным, к которому применили новый закон о зачете одного дня в СИЗО за полтора в колонии. После пересчета было установлено, что он отбыл срок наказания, после чего был отпущен на свободу, - рассказал агентству адвокат Аникеева Руслан Коблев.

Хакерская группа «Шалтай-Болтай» занималась взломом аккаунтов чиновников и предпринимателей для последующей продажи. Аникеев в группе носил псевдоним Льюис.

Напомним, по закону авторства бывшей политзаключенной в России Надежды Савченко проводилось досрочное освобождение из мест лишения свободы. После его отмены срок предварительного заключения засчитывается в срок наказания «день за день», а не «день за два».

Осенью 2016 года на то время замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что Рада «должна срочно» внести изменения в «закон Савченко», так как число тяжких преступлений, повторно совершенных освобожденными по этому закону лицами, растет. Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков призывал Раду отменить этот закон.

18 мая 2017 года парламент отменил «закон Савченко».