В центре Николаева водитель «Kia» сбил девочку, выбежавшую на дорогу – ее госпитализировали

В Николаеве во вторник, 7 августа, в районе пересечения улиц Большая Морская и Шнеерсона водитель «Kia» сбил девочку, которая выбежала на проезжую часть.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Kia» двигался по улице Шнеерсона со стороны улицы Никольской в направлении улицы Большой Морской, когда перед автомобилем внезапно выскочила девочка около 6 лет - водитель начал тормозить, но ударил девочку бампером и та упала на дорогу.

Пострадавшую в результате дорожно-транспортного происшествия медики госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. У девочки ссадины на теле и, вероятно, черепно-мозговая травма.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, 24 июля в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться.