В Николаеве на взятке в очередной раз задержали высокопоставленного офицера полиции

В среду, 8 августа, оперативники управления внутренней безопасности по Николаевской области задержали заместителя начальника отделения полиции Николаевского района по общественной безопасности Юрия Ковалюка при получении взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Ковалюк был задержан по подозрению в вымогательстве 9 тысяч гривен от одного субъекта хозяйственной деятельности, который занимался продажей горюче-смазочных материалов при передаче первого транша в размере 6 тысяч гривен за то, чтобы тот не препятствовал хозяйственной деятельности. Задержание прошло на территории Ингульского района.

Напомним, что в октябре 2016 года на взятке был задержан начальник Николаевского отделения полиции Алексей Спиридонов. Тогда стало известно, что он покрывал группу воров, которые крали дизельное топливо на железной дороге. Кроме Спиридонова правоохранители задержали главаря ОПГ, который принес майору взятку.

Также ранее сообщалось, что на Николаевщине на взятке в 50 тысяч гривен задержан замначальника следствия Николаевского РОВД. Он требовал и получил денежные средства в размере 50 тысяч гривен за непривлечение к ответственности по одному из открытых уголовных производств. В отношении задержанного было открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом»).