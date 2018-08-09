При попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider»

В четверг, 9 августа, при попытке дать взятку прокурору Генпрокуратуры в размере 200 тысяч долларов США был задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексей Тамразов.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, задержание было совместной операцией Генеральной инспекции ГПУ и СБУ.

«После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.», – написал Луценко.

В то же время, как отмечает пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, в автомобиле Тамразова обнаружили половину от предложенной суммы взятки - 100 тысяч долларов. Предлагал их он заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.

«Лицо, передавшее неправомерную выгоду, задержано на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия», - написала Сарган в Facebook.

Справка

Алексей Тамразов - бизнесмен, владелец ООО «Всеукраинская медиа группа» (интернет-издание www.theinsider.ua)

Родился 23 января 1975 года в городе Жлобин (Гомельская область, Беларусь) в семье киевлян. В 1978 семья вернулась в Киев.

С 1993 по 1999 учился в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого, который закончил с дипломом по специальности «Театроведение» и получил квалификацию театроведа, организатора театрального дела.

В конце 2000 года начал трудовую деятельность в компании «ТНК-Украина» в должности специалиста отдела оптовой реализации нефтепродуктов.

С 2003 – коммерческий директор ООО «Западная нефтегазовая компания» ( «ЗНГК»).

«ЗНГК» была создана в 2003 году при участии Тамразова. Компания специализируется на торговле нефтепродуктами. В 2013 году оборот «ЗНГК» составил 4 миллиарда гривен. Компания входит в ТОП-10 импортеров бензина и дизельного топлива в Украине.

С 2006 по 2007 год – первый заместитель коммерческого директора компании «Укрнафта».

С 2007 по 2010 – вернулся в «ЗНГК» на должность заместителя директора. Также с 2006 года занимается реализацией автомобилей.

С 2010 года по март 2014 года – первый заместитель председателя правления ОАО «Укргаздобыча».

Именно с компанией «Укргаздобыча» было связано несколько коррупционных скандалов в годы президентства Януковича. Один из них связан с аукционами по продаже сжиженного газа. Его по цене для населения единолично скупали компании из группы харьковского бизнесмена Сергея Курченко. Далее газ реализовывался уже по рыночным ценам.

Стоит напомнить, что в 2015 году Алексей Тамразов внес залог 5 миллионов гривен за подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины Дениса Полищука.

Кроме того, после увольнения с «Укргаздобычи» Тамразов часто писал о нарушениях, которые, по его мнению, были допущены во время госзакупок.

Алексей Тамразов также известен тем, что одно время возглавлял партию "Народная платформа". Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine, связанную с Виктором Януковичем-младшим и Русланом Цыплаковым. У него также была собственная команда AT Rally.