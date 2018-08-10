Из-за систематической неявки прокуроров суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса, подозреваемого в похищении активистов Майдана

Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Решение объявил судья Андрей Антонов, об этом сообщает «Левый берег».

Он заявил, что прокуроры на начальном этапе проявляли большую активность, но потом фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд.

Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин.

Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.