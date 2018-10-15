В Беларуси спустя 34 года раскрыли убийство таксиста, которого оставили умирать на замерзшем озере

В Гомеле следователи раскрыли убийство таксиста, совершенное в 1984 году. Тогда найти преступника по горячим следам не удалось. Но спустя 34 года он попался, совершив другое преступление.

Об этом сообщает «Еврорадио».

В ночь с 26 на 27 февраля 1984 года на улице Ильича в Гомеле двое мужчин обратились к водителю такси с просьбой их подвезти. В пути пассажиры напали на водителя. В салоне авто злоумышленники сдавили ему шею, нанесли множественные удары тупыми предметами и шилом по различным частям тела. Когда автомобиль остановился, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать, а затем раздели и оставили умирать на озере, покрытом льдом.

Преступники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи таксиста. Впрочем, они действовали неаккуратно: следственно-оперативная группа, выбывавшая на место происшествия, зафиксировала и изъяла следы ладоней одного из нападавших.

Спустя 34 года из управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж. Расследование убийства таксиста было возобновлено. Началась работа по сбору доказательств и установлению личности соучастника того нападения. Были повторно допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты и очная ставка, назначены дополнительные экспертизы.

Следствие пришло к выводу о причастности подозреваемого к убийству таксиста. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. А поиски соучастника преступления продолжаются.

Напомним, что ранее в Голландии спустя 20 лет нашли подозреваемого в убийстве мальчика.