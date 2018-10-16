Ночью в центре Николаева вандалы разгромили восемь скамеек и несколько урн – сумма ущерба более ₴30 тысяч

В ночь на вторник, 16 октября, в центре Николаева неизвестные разгромили парк.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления экология департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Владимир Корчагов.

«Без слов...ул. Чкалова, сегодня. 8 скамеек, одну утащили в неизвестном направлении, 4 урны сломаны», – написал он.

Как рассказал Владимир Корчагов в комментарии «Преступности.НЕТ», результат ночного инцидента обнаружили уже утром вышедшие на уборку работники службы. На данный момент готовится обращение в полицию. Кроме того, он добавил, что приблизительная сумма ущерба составляет 30-35 тысяч гривен.

– В пределах 30-35 тысяч гривен (сумма ущерба, – ПН) будет точно, если брать с работами и так далее. Сейчас нужно будет ставить людей для того, чтобы они хотя бы поубирали разбитые доски, а это опять затратная часть – выезжать должна бригада, машина, необходимо выкручивать болты, гайки и все это забирать. Определенного рода работы уже будут выполняться. Плюс планировать из бюджета средства на доски, чтобы восстановить эти поломанные скамейки, потому что те, которые остались, можно восстановить. Но опять же, они будут уже не те – форма, цвет будут отличаться, - сказал он.

Также начальник управления экологии добавил, что сегодня скамейки снимут и к концу текущей недели планируют восстановить и вернуть на место, однако урны придется закупать новые, поскольку восстановлению они уже не подлежат.

По мнению Корчагова, это было сделано с целью развлечения.