Президент Порошенко присвоил генеральское звание экс-начальнику николаевской милиции

Президент Украины Петр Порошенко присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Артуру Мерикову.

Соответствующий указ №329/2018 размещен на сайте Главы государства.

На данный момент Артур Мериков возглавляет ГУНП в Херсонской области.

«Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Мерикову Артуру Ивановичу – начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области», – говорится в документе.

Как известно, до перевода в Херсон Артур Мериков три с половиной месяца в 2014 году возглавлял УМВД Украины в Николаевской области.

Справка:

Артур Иванович Мериков, 1968 года рождения. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска Заводского РОВД Николаевского городского управления милиции. Затем, занимал должности начальника отдела уголовного розыска того же Заводского РОВД и заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД Украины в Николаевской области. 2008 - 2011 года - первый заместитель - заместитель по криминальной милиции Николаевского городского управления. 2011 - 2012 года - заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Николаевской области. Май – август 2014 года – начальник УМВД Украины в Николаевской области. Сентябрь 2014 года по нынешнее время начальник Главка полиции Херсонской области.