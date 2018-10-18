Во Львове таможенники в посылке из Великобритании нашли восемь слитков золота, спрятанных в банку с краской

Львовские таможенники нашли восемь золотых слитков весом 1,64 кг при досмотре посылки из Великобритании. Их оценочная стоимость около 1,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области.

Во время углубленного досмотра в банке обнаружили 8 золотых слитков с клеймами 999,9 общим весом 1,64 кг. Ориентировочная стоимость золота оставляет 1,8 млн грн.

Такие действия нарушают ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины (перемещение через госграницу банковского металла с сокрытием от таможенного контроля).

Напомним, ранее в аэропорту Запорожья пограничники выявили контрабанду45 килограмм серебра