Николаевец встретил должника, который принес ему обратно деньги, выстрелами из пистолета и получил пять лет тюрьмы

В Николаеве мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что он из пистолета ранил должника, который нес ему деньги.

Об этом свидетельствует приговор Ленинского районного суда Николаева.

Обвиняемый в суде свою вину признал. Он рассказал, что вечером 12 февраля был в гостях в квартире у товарища на проспекте Богоявленском. Когда в квартиру пришел пострадавший, который давно был должен ему полторы тысячи гривен, то он попросил его вернуть долг и выстрелил в него 3-4 раза, чтобы наказать за несвоевременный возврат долга.

После этого пострадавший должник бросил 1,5 тысячи гривен и убежал. Обвиняемый забрал деньги, а пистолет якобы потом выбросил в реку с Варваровского моста.

В результате стрельбы пострадавший получил тяжкие телесные повреждение, которые были опасны для жизни в момент нанесения.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, как ночью на площади Победы в николаевца выпустили обойму из «травмата» и выстрелили из дробовика.