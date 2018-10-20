Ударили дубинкой по носу, - в Николаеве водитель заявил, что патрульные его избили и оскорбили

В Николаеве в ночь на 10 октября инспекторы патрульной полиции остановили водителя, стали его оскорблять и избили.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил пострадавший водитель Мехди Мамедов.

Происшествие случилось в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Парковой в 3:50 ночи.

«Пустая дорога, еду в левой полосе, так как правая полоса как обычно полна «сюрпризов», яма на яме. Мне нужно было повернуть на улицу Парковую налево, поэтому и ехал в левой полосе. Меня остановили патрульные и попросили документы для выписки постановления. Причина остановки, как мне пояснили, движение в левой полосе при свободной правой. На мою просьбу представиться из трех сотрудников представился только один. Я объяснял инспекторам, что выбрал безопасную полосу движения и что мне нужно было повернуть налево, на Парковую», - рассказывает николаевец.

По его словам, инспектор полиции, который не представился, начал хамить:

«Не хватило денег на нормальную машину, купил «евробляху». И еще такие слова как «Чернож*пый, езжай в свое Баку, там умничай. Я попросил показать служебное удостоверение, но был проигнорирован. В ответ услышал – «Кому, тебе?! Кто ты такой?» - утверждает водитель.

Он рассказывает, что к нему применил силу инспектор полиции Головешкин.

«В это время инспектор полиции Головешкин начал открывать двери и лезть в машину. Без понятных для меня причин. И сразу же ударил меня по лицу. После этого я прикрыл окно и сказал, что звоню на 102. Двое неизвестных полицейских, которые мне не представились, сказали, что если я не покажу им документы, будет применена сила и спецсредства. После такого заявления я показал им все документы. Окно было приоткрыто. Я пока звонил на 102, инспектор Головешкин нанес мне сильный удар дубинкой в нос».

«Набрал 102, где попросил прислать следственно-оперативную группу и медицинскую помощь. В это время инспектор спускал мне колесо и нецензурно выражался. Повода я им не давал. Через 20 минут приехала «скорая помощь». Без полиции. Инспекторы по приезду кареты «скорой» отправили ее обратно. Спустя еще 20 минут я набрал 102, где мне сказали, что эти же полицейские отзываются на мой вызов. После чего они подошли ко мне и сказали, что я в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и что нам нужно проехать на Володарского на освидетельствование», - пояснил водитель.

Он говорит, что согласился пройти освидетельствование, результаты которого показали, что все в порядке. После этого полицейские привезли водителя к его авто и уехали.

«Я сразу же обратился в Ингульский отдел полиции, где написал заявление о данном инциденте. После чего направился в четвертую горбольницу с ушибом носа. Справка есть. И сразу же обратился в отдел мониторинга на Новозаводской (управление патрульной полиции в Николаевской области – ПН) и также написал заявление», - сказал водитель.

В управлении патрульной полиции «Преступности.НЕТ» пояснили, что проводится проверка заявления водителя. Если изложенные им факты найдут подтверждение, то патрульных привлекут к ответственности.