На Николаевщине двое подростков получили условные сроки за кражу одежды

Фото - иллюстрация Кривоозерский районный суд приговорил к условным срокам двух несовершеннолетних учеников местного аграрного лицея, которые украли одежду.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Вечером 15 марта подростки на территории рынка в поселке Кривое Озеро украли одежду из торгового контейнера. Сумму ущерба оценили в 2 тысячи гривен. Часть одежды воры подарили знакомым и близким.

Несовершеннолетних приговорили к 3 годам лишения свободы и освободили от отбывания наказания с применением испытательного срока в один год. Подростков поставили на контроль со стороны органов пробации и сотрудников полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине рецидивист угнал велосипед и получил 5 лет тюрьмы.