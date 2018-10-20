В Николаеве задержали подозреваемых в разбое и двух грабежах

В Николаеве полиция задержала двух подозреваемых, которые на протяжении сентября-октября совершили разбойное нападение и два грабежа.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В конце сентября на улице Лазурной они отобрали имущество у мужчины и нанесли ему травмы. Общий ущерб оценили в 46 тысяч гривен. В начале октября злоумышленники ограбили другого мужчину, нанеся ему травмы и ущерб на сумму в 24 тысячи гривен.

В октябре обоих злоумышленников задержали, суд поместил их под стражу. Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее николаевская полиция задержала троих разбойников-гастролеров.