В Николаеве мужчина изнасиловал жену своего знакомого, пока тот спал в другой комнате

В субботу, 20 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Ингульском районе Николаева мужчина изнасиловал жену знакомого.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Информация о случившемся поступила от мужа 29-летний пострадавшей. По словам заявителя, накануне вечером у них гостила пара знакомых, с которыми они употребляли спиртные напитки.

Впоследствии гость поссорился со своей подругой, и та ушла, а мужчина же остался гостить дальше. Через некоторое время, когда хозяин вышел в другую комнату и заснул, 26-летний гость, воспользовавшись беспомощностью хозяйки, изнасиловал ее, о чем она сообщила своему мужу только утром.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз. По данному факту следователи начали уголовные производства по признакам часть 1 статья 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 45-летней женщины.