В киевском аэропорту задержали бразильца с четырьмя килограммами кокаина в чемодане с двойным дном

В Киеве местная прокуратура № 7 вместе с сотрудниками службы безопасности Украины и Нацполицией задержали гражданина Бразилии, который пытался ввезти в страну 4 килограмма кокаина.



Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 22 октября, бразилец пришел в аэропорт «Киев» для получения своего багажа. При осмотре в его чемодане обнаружили наличие двойного дна, в котором лежали два скрепленных между собой пакета из профольгованого материала, внутри которых находилась порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 килограмма.

Проведенный с помощью экспресс-теста COCAINE \ CRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразной веществе наркотического вещества - кокаина. Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении гражданину Бразилии по части 3 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле арестовали судно со 150 килограммами кокаина на борту, - среди экипажа был украинец.