В Николаеве военнослужащий, ушедший в «самоволку» почти на четыре года, получил год условного срока

Ленинский районный суд Николаева вынес приговор военнослужащему, которого обвиняли в совершении неявке в срок на службу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, согласно приговору суда, обвиняемый, будучи призванным в ряды Вооруженных Сил Украины и в соответствии с приказом от 27 апреля 2014 года зачислен в списки личного состава одной из воинских частей Николаева, с назначением на должность водителя автомобильного взвода роты материального обеспечения, умышленно, с целью временного уклонения от военной службы без уважительных причин, не явился вовремя на службу в воинской части по освобождению, которое было ему предоставлено 24 сентября 2014 года сроком на 1 сутки для решения социально-бытовых проблем по месту жительства, с которого он должен был вернуться 25 сентября 2014 года в 08.00 и продолжал уклоняться от прохождения военной службы до 22 мая 2018 года, находясь по месту жительства.

Рассмотрев уголовное производство суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 407 Уголовного Кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ст.75 УК Украины освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что киевский суд приговорил к четырем годам тюрьмы военнослужащего, ушедшего в самоволку.