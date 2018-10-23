За дачу взятки офицеру полиции в размере $3 тысяч в Николаеве задержан начальник управления фитосанитарной инспекции

Игорь Степанищев Во вторник, 23 октября, в Николаеве оперативники управления по защите экономики совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности полиции и следователями СУ ГУНП в Николаевской области задержали начальника управления фитосанитарной инспекции Госпропотребслужбы в Николаевской области Игоря Степанищева, который хотел дать взятку офицеру полиции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Задержание происходило в кафе «Дейли Спорт» непосредственно во время передачи Степанищевым неправомерной выгоды в размере $3 тысяч начальнику одного из отделов николаевского управления по защите экономики ДЗЭ Украины.

По имеющейся у редакции информации, взятку Степанищев хотел дать за то, чтобы в отношении него и его подчиненного офицер полиции не составлял протокол о коррупционном правонарушении.

Как оказалось, в ходе проверки сотрудниками УЗЭ было установлено, что Степанищев вместе со своим подчиненным, используя свое служебное положение, направляли предпринимателей в частную фирму за получением сертификата. Однако к данной фирме отношение имеет супруга Степанищева, а главным бухгалтером работает жена его подопечного. В этом сотрудники УЗЭ усмотрели коррупционное правонарушение.

На месте находится супруга Игоря Степанищева Ольга

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Чиновник задержан в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Проводятся первоочередные следственные действия.

Стоит отметить, что согласно декларации о доходах за 2017 год Игорь Степанищев указал, что владеет домом в 99,8 квадратных метров, который находится в городе Пирятин Полтавской области. Также в декларации указана квартира площадью 107,1 квадратный метр, которая находится в Николаевской области. Она записана на некую Лилию Степанищеву.

В декларации Степанищева указан автомобиль марки Cirtoen DS-4 2012-го года выпуска. Он записан на жену Ольгу. За 2016 год, согласно декларации, Игорь Степанищев, находящийся в должности начальника управления Господтребслужбы Украины в Николаевской области заработал 254 тысячи 920 гривен. Также чиновник получил денежный подарок в размере 840 гривен. Его жена, работая на ООО «Ника-теп» заработала за 2016 год 172 тысячи 81 гривну, а также получила пенсию в размере 17 тысяч 356 гривен. Информация о ценных бумагах или другом имуществе отсутствует.

Примечательно, что на встречу Степанищев приехал на автомобиле «Hyundai», которого нет у него в декларации.

Напомним, в марте 2012 года в Николаеве при получении взятки был задержан начальник Государственной инспекции защиты растений Николаевской области Владимир Майхрич. Тогда сумма взятки составили 45 тысяч гривен.

А в 2010 году нынешний депутат Николаевского области от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь, будучи начальником Украинской государственной семенной инспекции Министерства аграрной политики Украины, обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.