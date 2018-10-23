За дачу взятки офицеру полиции в размере $3 тысяч в Николаеве задержан начальник управления фитосанитарной инспекции

Во вторник, 23 октября, в Николаеве оперативники управления по защите экономики совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности полиции и следователями СУ ГУНП в Николаевской области задержали начальника управления фитосанитарной инспекции Госпропотребслужбы в Николаевской области Игоря Степанищева, который хотел дать взятку офицеру полиции.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Задержание происходило в кафе «Дейли Спорт» непосредственно во время передачи Степанищевым неправомерной выгоды в размере $3 тысяч начальнику одного из отделов николаевского управления по защите экономики ДЗЭ Украины.
По имеющейся у редакции информации, взятку Степанищев хотел дать за то, чтобы в отношении него и его подчиненного офицер полиции не составлял протокол о коррупционном правонарушении.
Как оказалось, в ходе проверки сотрудниками УЗЭ было установлено, что Степанищев вместе со своим подчиненным, используя свое служебное положение, направляли предпринимателей в частную фирму за получением сертификата. Однако к данной фирме отношение имеет супруга Степанищева, а главным бухгалтером работает жена его подопечного. В этом сотрудники УЗЭ усмотрели коррупционное правонарушение.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Чиновник задержан в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Проводятся первоочередные следственные действия.
Стоит отметить, что согласно декларации о доходах за 2017 год Игорь Степанищев указал, что владеет домом в 99,8 квадратных метров, который находится в городе Пирятин Полтавской области. Также в декларации указана квартира площадью 107,1 квадратный метр, которая находится в Николаевской области. Она записана на некую Лилию Степанищеву.
В декларации Степанищева указан автомобиль марки Cirtoen DS-4 2012-го года выпуска. Он записан на жену Ольгу. За 2016 год, согласно декларации, Игорь Степанищев, находящийся в должности начальника управления Господтребслужбы Украины в Николаевской области заработал 254 тысячи 920 гривен. Также чиновник получил денежный подарок в размере 840 гривен. Его жена, работая на ООО «Ника-теп» заработала за 2016 год 172 тысячи 81 гривну, а также получила пенсию в размере 17 тысяч 356 гривен. Информация о ценных бумагах или другом имуществе отсутствует.
Примечательно, что на встречу Степанищев приехал на автомобиле «Hyundai», которого нет у него в декларации.
Напомним, в марте 2012 года в Николаеве при получении взятки был задержан начальник Государственной инспекции защиты растений Николаевской области Владимир Майхрич. Тогда сумма взятки составили 45 тысяч гривен.
А в 2010 году нынешний депутат Николаевского области от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь, будучи начальником Украинской государственной семенной инспекции Министерства аграрной политики Украины, обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.