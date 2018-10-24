Умер деятель Сопротивления, который помешал нацистской Германии создать ядерное оружие

В Норвегии на 100-м году жизни умер Йоахим Реннеберг, который командовал операцией по предотвращению создания нацистской Германией ядерного оружия.

Об этом сообщает «Новое время».

Во время Второй мировой войны Реннеберг вступил в Сопротивление для участия в диверсионных операциях против нацистов. В 1943 году он возглавил операцию Ганнерсайд, целью которой было уничтожение завода по производству «тяжелой воды» в Норвегии. Запасы химических соединений могли быть использованы для создания Германией ядерного оружия.

Сообщается также, что современные историки сомневаются в том, что во время Второй мировой войны нацистская Германия имела возможность создать ядерное оружие.

Напомним, что США депортировали в Германию украинца, который во времена Второй мировой войны был членом СС и охранником в концлагере.