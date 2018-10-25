Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол к пяти годам тюрьмы

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова, обвиняемого в покушении на депутата Татьяну Чорновол, к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает «Цензор.Нет».

«Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от "Народного фронта", а тогда журналистке Татьяне Чорновол, телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135)», - говорится в сообщнии.

Таким образом суд признал, что Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал.

Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

Напомним, в избиении Чорновол изначально подозревались шесть человек. Двоим были вынесены приговоры, они уже отбыли наказание. В мае 2017 года организатора нападения - криминального авторитета Олега Нетребко - экстрадировали в Украину из Беларуси. В июне его нашли повешенным в СИЗО.

В конце декабря 2013 года обвиняемые пытались совершить умышленное убийство Чорновол, выдав его за дорожно-транспортное происшествие. Догнав автомобиль журналистки, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки автомобиля - нанесли ей несколько ударов, после чего скрылись.