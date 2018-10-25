«Николаевводоканал» просит херсонскую полицию и прокуратуру принять меры и расследовать кражу 130 бетонных плит

С 9 октября полиция и прокуратура Белозерского района Херсонской области так и не признали «Николаевводоканал» потерпевшей стороной в деле о краже бетонных плит.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Николаевводоканала».

На балансе ГКП «Николаевводоканал» находится комплекс – «инспекторская дорога», которая является частью комплекса водовода №1 «Водовода Днепр-Николаев». Этот комплекс имеет признаки объекта критической инфраструктуры и обеспечивает эксплуатационное обслуживание и ремонт водовода «Днепр-Николаев». Это единственный путь обеспечения питьевой водой Николаева и группы потребителей Херсонской области.

9 октября обнаружили, что на нескольких участках в пределах Чернобаевского поселкового совета Белозерского района неизвестные демонтировали 456 железобетонных плит, которые сложили в штабеля. Помимо этого похитили 134 плиты. По данному факту подали три заявления в Белозерский отдел полиции, который открыл три уголовных производства.