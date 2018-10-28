Саудовская Аравия исключила выдачу подозреваемых в убийстве журналиста другим странам

Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает «Интерфакс».

«Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведется в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии», - заявил аль-Джубейр в ходе конференции по безопасности в Бахрейне.

Он добавил, что в ходе расследования Эр-Рияд установит истину, а виновные понесут ответственность.

Напомним, что работавший на «The Washington Post» журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Спустя почти три недели после исчезновения журналиста официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть из-за драки в их консульстве.