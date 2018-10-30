Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и министра Петренко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании доходов.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Українськi Новини».

Согласно решению суда от 17 октября, заявитель, выступая в суде, отметил, что НАБУ отказалось открыть уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка и Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

Отмечается, что суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), 366 («Служебный подлог») и 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются.

Напомним, что ранее НАБУ открыло уголовное производство против министра юстиции Петренко и должно было проверить, все ли имущество он внес в декларацию.