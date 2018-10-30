На Киевщине банда несовершеннолетних до смерти избила бездомного и забрала у него милостыню – суд отпустил их под домашний арест

На Киевщине подростки 15-17 лет забили до смерти бездомного и подозреваются в других тяжких преступлениях.

Об этом со ссылкой на полицию Киевской области сообщает УНИАН.

В полиции навели список преступлений, которые совершили в течение последних месяцев трое несовершеннолетних из Белоцерковщины, а именно: грабежи, угон автомобилей и причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть

Суд уже избрал в отношении каждого меру пресечения: двое старших – под домашним арестом, 15-летнего отпустили сразу после слушания.

- Около трех часов ночи 15-ти и 16-летний товарищи находились вблизи парка отдыха. В полуразрушенной постройке они заметили мужчину без постоянного места жительства. Как выяснилось позже, 50-летний потерпевший устроил там ночлег. Юноши по очереди с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, потом - кирпичом. Наконец отобрали мелочь – милостыню за день, и исчезли. Через некоторое время мужчина скончался, - рассказали правоохранители.

Следующее преступление произошло поздно вечером во время свидания. 25-летний житель Белой Церкви встретил возле дома любимую, подарил букет цветов, в руках у него был MacBook. За этим с площадки наблюдали тот самый 16-летний фигурант уже вместе со старшим товарищем. Подростки напали на молодого человека, нанесли ему телесные повреждения и отобрали гаджет. После совершения этого преступления несовершеннолетних и задержали полицейские.

Напомним, на Днепропетровщине двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомного.